Bardonecchia: vietati i botti a Capodanno e il 1° gennaio

Chiara Rossetti, sindaco di Bardonecchia, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonchè per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, ha disposto con ordinanza n. 23 del 29/12/2021, il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 14 del 30 dicembre 2021 fino al 1° gennaio 2022 compresi, nel centro abitato di Bardonecchia e frazioni.