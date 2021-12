Perfetti Imperfetti: il calendario 2022 dell'associazione "Dog's Emergency"

Si chiama “Perfetti Imperfetti” il calendario 2022 lanciato dall’associazione di volontariato torinese “Dog’s Emergency” per accendere un faro sulle tante storie di violenza dell’uomo sugli animali e per incentivare l’adozione di cani che sono perfetti anche se menomati o diversamente abili.

Ogni pagina del calendario ritrae i cani come sono oggi, dopo operazioni chirurgiche e cure veterinarie, accanto a un fumetto realizzato dagli allievi ed ex allievi della Scuola Internazionale di Comics di Torino che raffigura il loro passato di abusi e sevizie. Un prima e un dopo per rappresentare come sia possibile, attraverso l’amore, le cure e lo sforzo dei volontari, salvare la vita anche ai randagi più sfortunati e regalare loro una nuova, migliore, vita.

Il calendario servirà a finanziare le attività dell’associazione Dog’s Emergency che da anni si batte per salvare, insieme all’associazione “Felici nella Coda” di Salvatore Libero Barone cani randagi provenienti da tutta Italia e che si è specializzata nel fornire assistenza e cure veterinarie ai quattrozampe vittime della crudeltà dell’uomo.