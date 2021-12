Pugno duro sulla movida, Foietta: “E’ un inizio ma non la soluzione”

Pugno duro alla movida del sindaco Lo Russo, stop all’asporto dalle 21 per tutto l’anno.

“Credo che sia un inizio, ma non la soluzione” commenta il consigliere della Circoscrizione 8, Enrico Foietta. Nella sua zona il quartiere più problematico è sicuramente quello di San Salvario, in particolare nelle vie Belfiore, Baretti, Saluzzoe Berthollet, dove tra parcheggio selvaggio, schiamazzi e sporcizia del mattino dopo sono purtroppo diventati una costante per i residenti. Il divieto di servire alcolici d’asporto dopo l’orario dell’aperitivo può servire, ma probabilmente non sarà sufficiente.

"La norma va bene ma tutto dipenderà dai controlli - commentano i residenti - Il punto è se verrà fatta rispettare".

“Quello che è certo è che è un segnale chiaro dall’amministrazione. Il sindaco e la giunta di Torino non si stanno voltando dall’altra parte” aggiunge comunque soddisfatto per la presa di posizione del primo cittadino.

“Si stanno cercando di pianificare strategie a medio e lungo corso che richiederanno più tempo ed energie. So che la task force assessorile è all’opera per risolvere un problema ampio e complesso che coinvolge tanti temi".

"Attendiamo - conclude il consigliere - di vedere cosa capiterà nelle prossime settimane nei quartieri con maggiore densità di locali e se soprattutto, come ci auguriamo tutti, migliorerà la situazione”.