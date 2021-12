Come trovare lavoro a Torino

Trovare lavoro a Torino? Niente di troppo complicato, a patto di avere un po’ di buona volontà e soprattutto gli strumenti giusti a disposizione. Tra questi, merita di essere incluso senza dubbio il sito AnnunciLavoro360, che è un aggregatore grazie a cui è possibile scoprire annunci attivi a Torino in pochi clic. Questo sito web consente ai visitatori di cercare le offerte di lavoro pubblicate sul web in brevissimo tempo: offerte che poi vengono visualizzate in pagina. Insomma, chi cerca un impiego non si deve più preoccupare di consultare una miriade di siti con le inserzioni e le offerte, poiché tutti gli annunci sono disponibili direttamente su AnnunciLavoro360. Ovviamente in maniera gratuita: sempre bene sottolinearlo.

Come conoscere le nuove offerte

Volendo, si ha la possibilità di essere sempre aggiornati a proposito delle offerte più recenti attivando la funzione che permette di ricevere via mail i messaggi che contengono i nuovi annunci che sono stati pubblicati. Un vantaggio di non poco conto, sia perché in questo modo si risparmia molto tempo, sia perché non si corre il rischio di trascurare qualche annuncio potenzialmente interessante e che magari sfuggirebbe perché pubblicato su un sito che ci si è dimenticati di consultare.

Offerte di lavoro a Torino: alcune segnalazioni

E allora proviamo a scoprire alcune delle più interessanti offerte di lavoro Torino con cui si può entrare in contatto grazie ad AnnunciLavoro360. Per esempio, c’è una posizione aperta per uno sviluppatore e programmatore Datastage, che sia non solo esperto del settore ma soprattutto appassionato in questo ambito; la ricerca è rivolta, in particolare, a chi si diletta nello sviluppo di applicazioni BI e vanta capacità di problem solving ottimali. Il datore di lavoro è una realtà consolidata nel settore ICT che eroga servizi di implementazione e sviluppo di sistemi informativi, ma anche consulenze. La stessa azienda desidera ampliare il proprio organico anche con uno sviluppatore React e con un analista funzionale; non è indispensabile avere già avuto esperienze professionali, ovviamente a condizione che si sia in possesso delle competenze richieste.

Quante proposte per gli esperti di informatica

Essere competenti in ambito informatico sembra garantire una marcia in più sul mercato del lavoro del capoluogo piemontese. Sorint.lab, per esempio, sta cercando amministratori database Oracle sia senior che expert, chiamati a occuparsi di configurazioni e installazioni. Il candidato ideale è diplomato in materie tecniche e ha almeno 3 o 4 anni di esperienza nel settore. Per un’attività in ambito sport domain, inoltre, sono aperte le selezioni per un web developer Full Stack in possesso di consistenti capacità in materia di programmazione. Ancora, El. Service Srl, che è presente sul mercato da più di 3 decenni, sta ricercando un web developer che, in caso di necessità, si possa occupare anche di inserimento dati o comunque di mansioni amministrative. Per poter essere assunti è necessario avere padronanza dei linguaggi jquery, javascript e mysql.

Altri annunci da prendere in considerazione

E se non si è dei maghi del computer? Niente paura, perché grazie ad AnnunciLavoro360 si possono comunque trovare un sacco di altre offerte di lavoro a Torino e dintorni: per esempio, in qualità di consulenti per uno studio privato (sono richieste bella presenza e buona dialettica), oppure come agenti e rappresentanti per un’azienda commerciale che propone un contratto full time. Inoltre, Oj eventi è in cerca di consulenti commerciali e addetti di telemarketing per espandere il proprio organico: il lavoro viene svolto da casa, e consiste nel proporre servizi di pubblicità a pro loco e amministrazioni comunali.

Figure commerciali: le migliori opportunità

Sempre su AnnunciLavoro360 si trova, in questo periodo, un’offerta per figure commerciali che si occupino della vendita di spazi pubblicitari, un lavoro da svolgere al telefono. Si tratta non solo di cercare nuovi clienti e di vendere le pubblicità, ma anche di gestire in maniera appropriata la politica commerciale in funzione del conseguimento degli obiettivi aziendali. Anche in questo caso, essere in possesso di una buona dialettica è senza dubbio un aspetto importante. E sempre in tema di commerciali, Master Nazionale intende espandere la propria rete di agenti Edison Energia, realtà di cui è business partner. È richiesta esperienza comprovata in questo settore per il mercato consumer e business.