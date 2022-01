Code all'Egizio, turisti nei caffè e aperture a metà: il 1° giorno del 2022 a Torino [FOTO]

Quando la prima nebbia del 2022 lascia spazio ad un caldo sole, le prime persone fanno capolino nel centro di Torino: turisti con la macchina foto al collo, torinesi con il cane al guinzaglio. A fare da cornice nel primo giorno dell'anno "sabaudo" i palazzi del centro e i caffè.

I caffè aperti a metà

Non tutti i bar e le caffetterie del centro sono aperte nel primo giorno dell'anno, anzi. Ecco perché chi vuole prendere un caffè, una brioches o un cappuccino e un bicerin si fionda nei bar aperti, magari con la vista migliore. Non stupiscono i dehors pieni di Pepino e della Farmacia del Cambio, con splendida vista su Palazzo Carignano.

Musei chiusi e code all'Egizio

Come ogni primo giorno dell'anno, pochi sono in realtà i musei aperti a Torino: giornata di chiusura per i Musei Reali, con i turisti costretti a fare le foto ai palazzi da fuori o a programmare le visite nella giornata di domani. Lunghe invece le code al Museo Egizio, che con l'apertura straordinaria ha inaugurato il 2022 con i visitatori muniti di Green Pass ciò alle 9 del mattino. Apertura pomeridiana con orario 14-19 per il Museo del Cinema, che si è concesso una mattinata di riposo prima di iniziare un anno nella speranza che il 2022 possa portare visitatori e non più chiusure.