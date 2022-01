Capodanno, il Day After a Torino: dalle strade ai giardini, botti sparsi ovunque in città [FOTO]

Sono per terra, nelle strade, nei marciapiedi o nelle aiuole i resti della “guerra pirotecnica” scoppiata ieri notte a Torino, a Capodanno. Basta infatti camminare per le vie di una città che si è risvegliata con la consueta calma piatta della mattina del 1° gennaio per imbattersi in petardi, fuochi d’artificio abbandonati dopo esser stati utilizzati.

In barba alle regole

Nonostante il regolamento “anti botti” infatti, petardi e fuochi sono stati esplosi in ogni quartiere di Torino, senza distinzioni. E’ facile imbattersi nei resti nei giardini, nei parchi, vicino alle fermate dei bus ma anche in mezzo alla strada. Quel che resta, nel giorno dopo, è una distesa di immondizia pirotecnica ma anche un possibile pericolo per bimbi, cani e animali: il rischio, come noto, è che tra i rifiuti vi sia un potenziale petardo inesploso in grado provocare danni importanti.





Gli addetti sono già al lavoro

Ecco perché, nonostante Amiat sia al lavoro per pulire aree giochi, aree verdi e strade, la precauzione e soglia di attenzione devono rimanere alte: a Torino, ieri notte, hanno vinto ancora una volta i botti. E a testimoniarlo è sono le carcasse abbandonate ovunque, nel lento risveglio della città.