Aurora, distrutto (ma subito ricostruito) l'albero di Natale dei Giardini Alimonda

Nemmeno il tempo di esultare per l'inizio dei lavori di costruzione del nuovo campo da pallavolo, che per i residenti che si affacciano sui Giardini Alimonda è già tempo di brutte sorprese: nella notte di Capodanno, infatti, l'albero di Natale allestito come ormai tradizione dalle associazioni ACFIL e ARQA è stato distrutto.

Le associazioni non ci stanno: “I vandali non vinceranno”

L'albero, con ogni probabilità, ha subito l'azione notturna di ignoti, ma le due associazioni hanno subito provveduto a ricostruirlo con materiali di recupero: “I vandali - ha commentato su Facebook il presidente di ARQA Giovanni Sepede – non vinceranno: noi non molliamo e non ci spaventiamo, Alimonda non è terra di nessuno”.

A Nichelino qualcosa di simile è successo con la grossa renna che era stata sistemata nel piccolo villaggio edificato in piazza Di Vittorio: i vandali l'hanno presa di mira nella notte di Capodanno.