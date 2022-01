Il Pnrr si "avvicina" al Piemonte: arrivano 162 milioni, oltre 41 sono per Torino e provincia

Quasi 162 milioni di euro, a valere sui fondi del PNRR, per la regione Piemonte. Di questi, 41 arriveranno a Torino e provincia, per 14 progetti approvati. È quanto ha comunicato il Ministero dell’Interno, con una nota del 31 dicembre scorso, riconoscendo la bontà di ben 79 progettualità che i Comuni hanno presentato al bando previsto dalla legge di bilancio 2020, le cui domande scadevano il 4 giugno dello scorso anno, a sostegno di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.