Scuola, Uncem: "Scudo penale per i presidi finisce col ricadere sui sindaci"

Lo scudo penale per i presidi in caso di incidenti nelle scuole fa ricadere le responsabilità sui sindaci. E' il commento dell'Uncem su quelli che ritiene gli effetti di un decreto entrato in vigore il 21 dicembre. "Con la nuova norma - afferma il presidente dell'Unione nazionale dei Comuni e degli enti montani, Marco Bussone - vedo già lunghe mail o pec dalle Dirigenze scolastiche: 'Caro Sindaco, ecco l'elenco di cosa non va. Provvedi tu. Così se succede qualcosa è responsabilità tua che non sei intervenuto tempestivamente. Al massimo, io preside chiudo un'ala o un'aula dell'edificio'. Uno scaricamento di responsabilità che vede ancora una volta sindaco e amministrazione locale con il cerino in mano".

"Da anni - prosegue Bussone - Anci, Uncem, Upi chiedono al Ministero della Giustizia, dell'Interno, al Governo e al Parlamento di togliere ai Sindaci una serie di responsabilità penali su questioni che non competono. Ora le amministrazioni locali, che non hanno le risorse che servirebbero, sono responsabili sia se intervengono che sia non intervengono".

"Siamo sempre in attesa - conclude Bussone - di norme che modifichino abuso d'ufficio e altri reati per i quali i Sindaci hanno pagato fin troppo. Ora rischiano di pagare ancor di più".