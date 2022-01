Chieri, centomila euro per il parco Levi di Frazione Maddalene: i lavori dureranno circa 40 giorni

"Il Parco Levi è un importante polo verde presente nel quartiere Maddalene, con spazi per il gioco dei bambini, un campo per il basket ed aree con panchine in prossimità delle alberature - spiega l’assessora Flavia Bianchi - si tratta di uno spazio strategico per l’incontro e il gioco da parte dei bambini e ragazzi del quartiere e svolge una funzione aggregativa fondamentale. L'area per il gioco del basket necessita di un intervento di rinnovo, perché la pavimentazione si presenta non uniforme e con numerose fessurazioni. Lo stesso vale per i vialetti pedonali di accesso e di collegamento, che presentano dislivelli e fessure, che non rendono agevole il transito, in particolare ai genitori con i passeggini, ai ciclisti e alle persone con difficoltà motoria come anziani e persone con disabilità. Con questo progetto vogliamo valorizzare il Parco Levi quale zona di aggregazione e di ritrovo di tutto il quartiere e non solo, e adatto a tutte le diverse fasce di età".