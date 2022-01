Sarebbe stato un caso di Sids (Sudden infant death syndrome) a costare la vita al bimbo di due mesi morto a Bardonecchia il 2 gennaio, mentre si trovava in braccio alla mamma, a Campo Smith.

È questo l'esito dell'autopsia effettuata dal medico legale della procura di Torino, Roberto Testi. Più comunemente definita come "morte in culla", purtroppo può verificarsi anche in altri momenti.



La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.