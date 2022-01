L’Università di Torino prende le distanze da Ugo Mattei: “La sua è una posizione personale”

“L’Università di Torino intende precisare che le parole pronunciate da Ugo Mattei in occasione della manifestazione No Vax di sabato a Torino esprimono con ogni evidenza una posizione personale e che non rappresentano in alcun modo il sentire comune diffuso nella comunità universitaria”. E’ con questo messaggio che l’Ateneo torinese prende le distanze da Ugo Mattei e dalle posizioni No Green Pass espresse nella giornata di ieri dal docente.