No Green Pass in piazza tentano il corteo: bloccati dalla polizia in antisommossa

Sono tornati in piazza a Torino per la prima volta nel 2022 i No Green Pass. Una manifestazione pacifica, promossa dal comitato Dupre, che ha visto alternarsi sul palco montato in piazza Castello diverse persone, tra cui il dente dell'Università di Torino Ugo Mattei.

Terminata questa fase, i manifestanti hanno provato a dirigersi in corteo verso Palazzo Civico, imboccando via Garibaldi e via Palazzo di Città. Un tentativo vano, perché i No Green Pass sono stati bloccati dalla polizia schierata in tenuta anti sommossa.

"Oggi nasce il Comitato di Liberazione Nazionale" ha affermato Mattei. Secondo il docente, il progetto politico si pone come obiettivo "la sostituzione dell'attuale Governo, con un movimento neoliberista". "Dobbiamo passare dalla protesta alla proposta" ha affermato Mattei. Il professore ha poi concluso: "Probabilmente non rivedrò mai più i miei studenti, perché non ho intenzione di giurare al draghismo. Sarò sospeso, come i 12 professori che nel 1931 rifiutarono il giuramento imposto dal regime fascista".