"Cosa c’è di naturale in ciò che mangiamo?", se ne parla al nuovo incontro di GiovedìScienza

Quando parliamo di cibo definire che cosa è naturale è molto più complesso di quanto si possa credere. È davvero naturale un alimento che contiene solo ingredienti naturali? E se uno di questi ingredienti naturali viene replicato in laboratorio? Come considerare invece quegli ingredienti manipolati e trasformati per mano umana?

Il cibo è protagonista a GiovedìScienza, lo storico format di divulgazione scientifica nato a Torino con l’intento di rendere la scienza chiara, semplice e sempre più accessibile, che il 13 gennaio 2022 dedica un appuntamento a food e alimentazione: "MANGIARE “NATURALE” - Cosa c’è di naturale in ciò che mangiamo? E di artificiale?"

A condurre l’incontro due esperti e divulgatori scientifici d’eccezione: Dario Bressanini, chimico, docente universitario e scrittore e Beatrice Mautino, biotecnologa e scrittrice, entrambi molto apprezzati e seguiti sui social.

L’appuntamento di GiovedìScienza con Bressanini e Mautino è gratuito e in programma per giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 17.45, diretta streaming sul sito www.giovediscienza.it.