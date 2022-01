In biblioteca a Chivasso l'opera del professore di Ravanusa, Castello: "E' un omaggio alla memoria del professore e ai tanti nostri concittadini originari della Sicilia"

Stavolta a destare interesse sono le sue opere. In particolare, l’ultimo romanzo di Carmina, “I totomè del barone”, proprio da oggi è uno dei testi finiti in una biblioteca all’altro estremo dello Stivale.

Prima in Italia, è stata la biblioteca civica Movimente del Comune di Chivasso, in Piemonte, a volere tra i suoi scaffali un’opera del professore prematuramente scomparso. Si tratta di un giallo storico ambientato nella Sicilia prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale e che ha come sfondo un fatto realmente accaduto all’epoca a Ravanusa: l’incendio dell’archivio della Chiesa Madre.