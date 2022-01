Covid, il gruppo regionale del M5S: "Criticità nella gestione dell'emergenza. Abbiamo chiesto un'informativa alla giunta"

"Ad oggi ci ritroviamo nuovamente in difficoltà, i contagi avanzano, i posti letto disponibili negli ospedali dell'intero territorio regionale vengono occupati giorno per giorno dai pazienti Covid, il personale sanitario è ormai allo stremo e si registrano costanti difficoltà nelle prenotazioni dei vaccini. Inoltre, a causa dell’aumento dei contagi sono stati sospesi gli esami e le visite non urgenti per coinvolgere i medici ospedalieri nella campagna vaccinale. Questo determinerà, inevitabilmente, un aumento delle complicanze dovute ai ritardi diagnostici di tutte le patologie non Covid, nonché un prolungarsi delle già infinte liste d'attesa".

"Anche i medici di medicina generale hanno denunciato svariate difficoltà, in particolare in alcune Asl, nel prenotare i tamponi molecolari, fondamentali per procedere, ad esempio, con la prescrizione degli anticorpi monoclonali. Tempo fa avevamo fatto emergere, attraverso un’interrogazione, lo scarso ricorso a questa terapia nella nostra Regione, fanalino di coda in Italia nei report di Aifa. Ad oggi, registriamo finalmente un cambio di passo. Dalla Giunta regionale ci aspettiamo un confronto aperto in Commissione sanità ed un piano complessivo per fronteggiare queste criticità non certo nuove".