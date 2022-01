Elettrico e a guida autonoma, ma il "bisonte" cinese avrà uno stile tutto torinese

Carico di tecnologie, per la bellezza estetica si è affidato però alle radici dell'automotive e infatti è disegnato da Pininfarina Shanghai , lo studio cinese del brand italiano. DeepWay Xingtu è il primo camion smart a nuova energia completamente sviluppato in Cina, progettato con precisione per scenari operativi, soddisfacendo pienamente i requisiti alla base della guida intelligente.

“ La fiducia di DeepWay in Pininfarina ha generato una partnership di successo. Essere supportati da Baidu e LionBridge offre a DeepWay un vantaggio intrinseco nella tecnologia di guida autonoma, nel trasporto merci e nella logistica, insieme a un team di professionisti esperti. Pininfarina, nei suoi oltre 90 anni di storia, ha creato bellezza senza tempo attraverso i suoi valori di eleganza, purezza e innovazione. Le due parti si sono unite per creare un modello di camion dalle linee pure, avveniristico e tecnologico, segnando una pietra miliare significativa per entrambe le società ”, ha commentato Simone Tassi , direttore generale di Pininfarina Shanghai.

“Gli autocarri pesanti si stanno evolvendo rapidamente per adattarsi a un ambiente in rapida evoluzione in cui le nuove tecnologie consentono ai veicoli smart e connessi di aiutare in sicurezza il lavoro quotidiano - ha aggiungo Matteo Piguzzi, Head of Design di Pininfarina Shanghai -. Il design sofisticato di DeepWay introduce un nuovo linguaggio avanzato, dove l'efficienza e l'aerodinamica lavorano insieme per creare una forma esterna iconica; gli interni integrano perfettamente tutte le nuove tecnologie in uno spazio molto moderno e confortevole, dove il viaggio si trasforma in una nuova esperienza intuitiva e fluida. Intelligente, connesso, premium ma pratico, DeepWay Xingtu ha un linguaggio di design puro e iconico, che segna il futuro di una nuova generazione di trasporti pesanti”.