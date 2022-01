L'Informagiovani di Nichelino attiva lo sportello Erasmus+

Presso l’Informagiovani di Nichelino, il prossimo 25 gennaio 2022 sarà attivo lo sportello Erasmus+ (gestito dall’Associazione Eufemia) per offrire gratuitamente ai ragazzi e ai giovani del territorio attività di supporto finalizzate all’orientamento e alla consulenza sulle opportunità di Erasmus universitari, scambi internazionali, corsi di formazione, mobilità, tirocini e opportunità di volontariato all'estero, finanziati dall'Unione Europea.

Si potranno anche ricevere consulenze e accompagnamento per la redazione di CV, lettera motivazionale in lingua, e per la stesura di progetti internazionali, bandi e altre opportunità in Europa.

Lo sportello è attivo su appuntamento martedì 25 gennaio dalle ore 15 alle 18.