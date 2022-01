Ripartiti i lavori in piazza Carducci, Miano: “Pronta per fine febbraio”

Come previsto, i lavori per la pedonalizzazione di piazza Carducci sono ripresi subito dopo la pausa natalizia. Questa settimana si dovrebbero concludere gli interventi sulla prima esedra di parcheggi, mentre dalla prossima si proseguirà sull’altra, quella ovest.

“I lavori continuano - spiega il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. L'impresa che dirige l'opera è in attesa degli arredi (panchine, rastrelliere per le bici, ndr) e degli alberi da piantumare. Proseguendo a questo ritmo, gli interventi dovrebbero essere ultimati a fine febbraio. Se tutto va bene, tra marzo e aprile potremo inaugurarla in accordo con l’associazione dei commercianti”.

I commercianti sono i primi a non vedere l’ora che l’opera giunga a compimento. Piazza Carducci infatti è uno dei punti nevralgici per gli esercizi commerciali, che nel tempo è stata più soggetta a interventi di riqualifica, anche nelle zone limitrofe. "La pedonalizzazione della piazza sarà la prova del nove per il commercio locale" aveva già commentato la presidente dell'associazione commercianti, Alessandra Girardello.

Con il rifacimento della piazza vanno persi 70 parcheggi, ma l’area potrà essere utilizzata come uno spazio di aggregazione in cui organizzare eventi e manifestazioni a carattere sociale e commerciale, come una fiera del fumetto o un mercatino vintage. “Vogliamo che sia uno spazio libero a tutti” conclude Miano.