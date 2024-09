Blackout improvviso in centro a Torino: 7.000 appartamenti senza elettricità intorno all'ora di pranzo

Al buio sono finiti negozi, bar, uffici, appartamenti privati, ma cali di tensione si sono registrati anche al grattacielo Intesa Sanpaolo e al Palazzo di Giustizia: sono le cause del blackout che ha interessato, oggi verso l'ora di pranzo, i quartieri centrali di Torino.

In totale sono rimasti senza elettricità circa settemila utenze, nei quartieri Centro, Crocetta e Cit Turin. Coinvolti anche grandi corsi come Vinzaglio, Stati Uniti, Matteotti e via Cavalli. Fermi gli ascensori, spenti i semafori, allarmi suonanti: i disagi sono stati avvertiti anche da chi in quel momento era in strada. Il blackout è durato all'incirca 40 minuti e sarebbe stato causato da un doppio guasto alla linea media di tensione.