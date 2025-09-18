 / Cronaca

Cronaca | 18 settembre 2025, 14:20

Incidente al traforo del Frejus: coinvolti quattro tir, traffico in tilt

Lo scontro avvenuto sul lato francese della galleria: possono transitare solo i veicoli

Una immagine d'archivio del traforo del Frejus

Una immagine d'archivio del traforo del Frejus

Il traforo del Frejus è chiuso ai tir da stamattina a causa di un incidente stradale accaduto sul versante francese: coinvolti quattro mezzi pesanti davanti alla rampa di accesso. Ci sono almeno quattro persone ferite, una delle quali in gravi condizioni.

Traffico in tilt

A seguito dell'incidente, il collegamento è aperto solo ai veicoli leggeri in direzione Italia-Francia. Sono in corso le operazioni di rimozione dei camion incidentati, per intanto il traffico risulta paralizzato.

Pannelli informativi

Intanto, sui pannelli informativi luminosi dell'autostrada A10 viene segnalato "Frejus chiuso, per andare in Francia passare da Ventimiglia".
 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium