Incidente al traforo del Frejus: coinvolti quattro tir, traffico in tilt

Il traforo del Frejus è chiuso ai tir da stamattina a causa di un incidente stradale accaduto sul versante francese: coinvolti quattro mezzi pesanti davanti alla rampa di accesso. Ci sono almeno quattro persone ferite, una delle quali in gravi condizioni.
Traffico in tilt
A seguito dell'incidente, il collegamento è aperto solo ai veicoli leggeri in direzione Italia-Francia. Sono in corso le operazioni di rimozione dei camion incidentati, per intanto il traffico risulta paralizzato.
Pannelli informativi
Intanto, sui pannelli informativi luminosi dell'autostrada A10 viene segnalato "Frejus chiuso, per andare in Francia passare da Ventimiglia".