Aggiornamento graduatorie: quali sono le province da evitare?

Il prossimo aggiornamento graduatorie avverrà nell’estate 2022 .

Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) non ha ancora indicato una data precisa, ma possiamo ipotizzare che avverrà a seguito della chiusura dell’anno scolastico in corso.

Se sei un docente esperto, saprai già che prepararsi al meglio per la riapertura delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) è molto importante per te.

Infatti, un corretto inserimento in graduatoria determina un posizionamento più alto e, di conseguenza, questo comporta una sola cosa: maggiore possibilità di ottenere convocazioni per una supplenza.

Aggiornamento graduatorie:

come inserirsi correttamente in GPS

Un inserimento corretto in graduatoria comporta una serie di procedure da attuare:

· Avvalerti di un sistema che ti consenta di scoprire in quale provincia potresti posizionarti al meglio;

· Evitare alcuni errori gravi che comporterebbero il tuo depennamento;

· Aumentare il tuo punteggio graduatoria per poterti avvantaggiare rispetto ad altri candidati, già inseriti.

Il modo più “comune” per aumentare il proprio punteggio in graduatoria prevede il conseguimento di certificazioni, Corsi di Perfezionamento e Master.

Ma non si tratta solo di questo.

Infatti, se desideri ottenere un posizionamento più alto, devi munirti di una strategia che ti differenzi dagli altri candidati.

Questa riguarda necessariamente la scelta della provincia nella quale inserirti.

Inserirsi in GPS: quali province devi assolutamente evitare

La scelta delle province in cui inserirsi in graduatoria GPS, infatti, è di fondamentale importanza, perché da questo deriva il posizionamento che tu avrai su quella specifica provincia.

Prima di tutto, però, bisogna specificare che ogni situazione è a sé. Questo significa che l’inserimento in graduatoria, e il relativo punteggio, dipendono molto dal curriculum del docente e dai titoli di studio che ha conseguito.



Però esistono province migliori in cui inserirsi in graduatoria.

E, di conseguenza, province da evitare assolutamente.

Le province dove è sconsigliabile inserirsi sono quelle più grandi.

Ad esempio, province come: Roma, Milano, Firenze.

Queste sarebbero province da evitare, a meno che il docente in questione non abbia già un punteggio graduatoria molto alto.

In quel caso può inserirsi e tentare la sorte.

Questo perché le province più grandi sono quelle più richieste e dove vi è un maggiore numero di istituti: per questo motivo, sono in molti i docenti che si candidano per insegnare.

Di conseguenza, è preferibile inserirsi nelle province minori, anche se questo, in molti casi, equivale ad un trasferimento da parte del docente in questione.

InCattedra: quali sono le 6 province migliori in cui inserirti

Abbiamo già anticipato quanto sia importante poter scegliere la provincia migliore nella quale inserirsi, per la propria situazione specifica.

Proprio per questo, Docenti.it ha ideato il nuovo protocollo InCattedra.

Un servizio che ti consentirà di ottenere una proiezione delle 6 migliori province in cui inserirti.

Con oltre 6 anni di esperienza nel settore scuola, Docenti.it è una realtà che si occupa di aiutare neolaureati e aspiranti docenti ad entrare nel mondo scolastico, abbreviando i lunghissimi tempi richiesti dal sistema per diventare insegnante di ruolo.

Grazie al nuovo servizio InCattedra avrai un consulente a cui affidarti, una persona di fiducia che ti assisterà in una consulenza telefonica di un’ora, dove ti saprà indicare:

· Qual è la tua attuale posizione in graduatoria;

· Quale punteggio potrai raggiungere se seguirai i consigli del consulente;

· Quali sono le 6 province migliori riguardo il tuo caso specifico: ovvero, province dove otterrai un posizionamento più alto;

· E quali passi devi ancora compiere per aumentare il tuo punteggio.

La proiezione delle 6 province migliori ti verrà indicata in forma scritta in un report finale, dove tu potrai prendere visione di quale punteggio avrai in graduatoria, grazie al protocollo InCattedra.

Per diventare insegnanti sono richiesti determinati sacrifici.

Il percorso da intraprendere è lungo e tortuoso.

Con Docenti.it avrai la possibilità di intraprendere la strada più efficace per diventare insegnante di ruolo.

Imbocca la strada giusta!

ATTIVA INCATTEDRA