L'Oroscopo di Corinne: ecco cosa dicono le stelle per questa settimana

ARIETE : Giornate incongruenti vi attendono al varco compresi fatterelli talmente paradossali dal far concorrenza a taluni parlamentari… Ma non incupitevi pensando piuttosto a stemperare antichi magoni, farvi avanti nella tortuosa via, combinare una serata mangereccia, frequentare esseri allegri e bonaccioni. Tra talune coppiette si insinuerà il tarlo del sospetto mentre altre, più giovani, accarezzeranno un sogno o progetto. Malignità da femmine e sorprese nel week end.

TORO : Se appartenete alla categoria dei pessimisti basterà un nonnulla a farvi ingigantire problematiche risolvibili con la tenacia e la fermezza… Se invece siete tosti e zucconi sappiate che presto taglierete un traguardo con tanto di meritate ovazioni. Un tipetto falsetto si insinuerà sul lavoro o nel ménage familiare: stanatelo e allontanatelo così come non mancheranno bisticci tra accoppiati causa divergenze di opinione! Promessa da mantenere e fanciulla da sostenere.

GEMELLI : Siete stufi di tirare carri e buoi, stare sul chi va là, denotare inghippi nella quotidianità, trattare con chi non capisce un accidempoli, sentire notizie esiguamente confortanti o non poter abbracciare chi vi pare e piace. Ma anche questo inizio anno che coloravate di speranza si sta palesando difficoltoso al punto di seguitare a porvi a fracco di punti interrogativi. Abbiate altresì cura di voi ed adoperatevi al massimo per chi abbisogna di un sostegno morale. Visita gradita.

CANCRO : Con la Luna che il 17 gennaio si fa piena nella vostra costellazione avrete spesso la testa nel pallone capendo poco o niente di ciò che subdolamente vi si vorrà dire… Comunque sia, visto che la fiacca incalza, ritagliate dei piccoli spazi per voi stessi, distanziate chiunque vi voglia psicologicamente influenzare e sotto l’onda del plenilunio mettete al Lotto numeri sognati o da una dispensatrice di fortuna suggeriti. Pressione ballerina, mal di pancia o nasino piangente.

LEONE : Che al varco vi aspetti un anno incasinato è ormai risaputo ma sta pure a voi creare quell’atmosfera indispensabile per rendere rigoglioso ogni minuto rammentando che qualsiasi opportunità perduta può diventare un rimpianto, che non si devono reprimere le emozioni e che è ancor più bello condividerle con chi si ama… Concedetevi uno sfizietto e non trascurate un acciacchino. Domenica all’insegna dell’imprevedibilità compreso un invito da accettare senza titubare.

VERGINE : Per molti di voi la settimana appare essere variegata e sconclusionata: avvenimenti imprevisti si intrecceranno a fatti dati quasi per scontati, una normativa lascerà perplessi, in ambito privato, affettivo od operativo regnerà un’atmosfera tesissima, non riuscirete a comprendere i pensieri di un soggetto e le finanze faranno difetto. Occhio inoltre a non beccare contravvenzioni e contro il virus usate le dovute precauzioni. Una metamorfosi o una bella novella sta bussando alla porta.

BILANCIA : Il senso di stanchezza che sporadicamente assale proverrà, in parte dall’accumulo di stress che vi portare appresso dal 2021, e in parte ad un desidero di libertà ancora ostacolato che vi impedisce di fare quello che vorreste. State inoltre attenti a non smarrire documenti od oggetti, coccolate una personcina fragilina e portate avanti un progetto atto in seguito ad avere successo. In sovrappiù un susseguirsi di contrastanti comunicati creerà in voi un po’ di confusione.

SCORPIONE : La tensione vi renderà nervosi e pronti a sbottare o a rimanere di stucco dinanzi a soggetti reputati più disponibili e corretti. Con Saturno che guarda di storto converrà, in ogni settore, usare prudenza al fine di non pagare personalmente lo scotto dell’altrui incoscienza. In ambito amichevole qualcuno sparirà dalla circolazione: soprassedete perché non meritava poi così tanta considerazione… Acciacchi da lenire consultando un dottore. Una missiva vi lascerà ammutoliti.

SAGITTARIO : Non si ricava pane da un sacco di rape: inutile sperare dunque che stolti diventino saggi o far affidamento su incalliti contaballe. La vostra pazienza sta superando ogni limite e non vedete l’ora di risolvere una questione stante sul groppone. Ma avrete presto l’opportunità di riscattarvi a patto di reagire ai soprusi e credere in un domani migliore. Il posticipo di un appuntamento o una faccenda delicata vi terrà sulle spine fintanto che non prenderete una drastica presa di posizione.

CAPRICORNO : In una fase così delicata sarà arduo capire cosa vi aspetti dietro l’angolo di un 2022 strampalato ma tenete duro e attenetevi, pur se sbuffando, alle norme correnti partendo dal presupposto che nulla permane in eterno, comprese quelle preoccupazioni che angustiano impedendo di muovervi come speravate. Fate inoltre valere un sacrosanto diritto, coltivate un’amicizia e preparatevi ad un qualcosa di totalmente inaspettato. Fattibili delle ansie per un amico o familiare.

ACQUARIO : Di fronte ad un’angheria mostratevi superiori, scansando avvilimenti o rancori, partendo dal presupposto che ogni sasso scagliato torna indubbiamente al mittente… Contate inoltre sull’appoggio di persone disposte ad elargire consigli disinteressati. Onde evitare seccanti discussioni, in un preciso frangente, non dite tutto ciò che pensate: scatenereste fuochi e fiammate… La gestione del budget andrà controllata poiché talune spese propenderanno a superare le entrate.