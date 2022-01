Nichelino, 20 mila euro per sistemare pensiline e fermate degli autobus

In questo periodo a Nichelino, come in ogni altra città, è l'emergenza coronavirus a farla da padrone, ma in attesa di soldi in arrivo dal Pnrr per finanziare progetti come la costruzione della scuola che prenderà il posto della Rodari, sono in arrivo 20 mila euro dall’Agenzia per la Mobilità.

Pensiline e fermate degli autobus

Queste risorse verranno investite dal Comune per fornitura e posa di sei pensiline, altrettante panchine e targhe in quelle fermate dove la manutenzione ha particolare esigenza. L’Agenzia ha accettato la finalità della spesa e nelle prossime settimane i lavori potranno partire.

Miglioramento del trasporto pubblico

Si tratta di una fetta di un finanziamento più ampio, di circa 70 mila euro, in larga parte arrivato già tempo fa, destinato al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale. In questo quadro, dalla fine di ottobre, era stato spostato il capolinea del 14, che da via Trento è passato in via Amendola, dopo che erano stati sistemati i bagni per gli autisti.