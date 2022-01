Tamponi gratis per uscire dall'isolamento, Fedefarma: “Aspettiamo la delibera regionale”

“I tamponi gratuiti nelle farmacie per chi deve uscire dall'isolamento saranno disponibili da questa settimana, stiamo solo aspettando la delibera della Regione Piemonte”: a confermare la partenza della campagna per facilitare l'accesso ai test antigenici è Federfarma.

Tamponi gratis per fine quarantena, via libera a inizio settimana

L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: “Lunedì o martedì - fanno sapere – dovrebbe arrivare la firma con il via libera ufficiale, per poter usufruire del servizio i cittadini dovranno presentarsi al termine dei giorni prestabiliti con l'sms ricevuto per l'inizio della quarantena. Per tutti gli altri, compresi chi ha l'esenzione dal vaccino e gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, resta in vigore l'obbligo di presentare ricetta medica; a rimborsare le farmacie dei costi sostenuti sarà poi lo Stato”.

Vaccini per la fascia 12-17 e mascherine FFP2

Le novità, però, non finiscono qui: “Nelle farmacie - aggiungono da Federfarma – sarà anche possibile procedere con la vaccinazione per la fascia d'età compresa tra i 12 e i 17 anni, con dosi booster disponibili per 16enni e 17enni”. Buone notizie, infine, sul fronte FFP2 a prezzo calmierato: “Non esistono emergenze – concludono – da questo punto di vista: le mascherine a 75 centesimi si possono tranquillamente trovare, come richiesto da Figliuolo e come previsto dal protocollo d'intesa con Federfarma”