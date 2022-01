Ritirata la decisione di spostamento di sede, salvi i dipendenti della Nbt di Settimo

Una buona notizia per i lavoratori della Numero Blu Torino, ex Olisistem, di Settimo Torinese. L’incontro svoltosi questa mattina presso l’assessorato al lavoro guidato da Elena Chiorino, si è concluso con la proroga del contratto dei lavoratori in somministrazione, scaduto il 31 dicembre scorso e il ritiro della decisione di spostamento della sede a Moncalieri.

L'azienda inoltre ha annunciato di aver revocato il licenziamento degli otto lavoratori in somministrazione che avevano un contratto in scadenza per monitorare ulteriormente l'andamento di mercato. “Una buona politica prevede il dialogo per venire incontro alle esigenze di tutti – ha commentato l’assessore regionale Elena Chiorino – e il risultato di oggi dimostra che siamo sulla strada giusta. Il mio primo pensiero va sempre ai lavoratori che anche in questo frangente dovevano essere tutelati, sia in termini di riconferma contrattuale, ma anche come condizioni lavorative per garantire all’azienda uno standard qualitativo ottimale".

"Mai come in questo momento – ha sottolineato Chiorino - la politica ha il dovere di dare risposte e tutelare i diritti di chi lavora, delle loro famiglie e del nostro tessuto produttivo”. Per Vito Bianchino della Fim Cisl, "La NBT si è resa disponibile a valutare di spostare la propria sede in un’area più idonea e che possa venire incontro sia alle esigenze aziendali sia a quelle dei lavoratori. Siamo soddisfatti del dialogo che si è instaurato anche grazie alla mediazione della Regione: nell’incontro odierno l’azienda e l’O.S. hanno convenuto di incontrarsi successivamente per valutare la situazione complessiva e trovare soluzioni il più possibile condivise".