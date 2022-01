Le Juventus Women si aggiudicano la Supercoppa Italiana

L’anno inizia dunque nel segno della vittoria, con il trofeo sollevato dalle Juventus Women e con il primato italiano di Jeep nel mercato 2021 che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, grazie a una quota dell’11,2% tra tutti i modelli LEV.

Complimenti alle campionesse della Juventus Women! Il successo contro il Milan delle giocatrici di mister Montemurro nella finale di Supercoppa Italiana 2021, svoltasi oggi allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, ha consentito alla squadra bianconera di aggiudicarsi la sua terza Supercoppa consecutiva, dopo i due successi di fila contro la Fiorentina nelle edizioni 2019 e 2020.

Accanto alle Juventus Women, come sempre, il marchio Jeep ® , che sta accompagnando la squadra lungo un cammino articolato e ricco di successi, sia in Italia, sia in Europa: è recente, infatti, l’approdo ai quarti di finale della massima competizione europea. Del resto, affrontare ogni percorso e superare limiti apparentemente invalicabili è la caratteristica che ha reso il brand Jeep famoso in tutto il mondo, e il logo 4xe che campeggia sulla divisa delle Juventus Women è il manifesto del nuovo 4x4 secondo Jeep: è capace di coniugare la proverbiale capability con una maggiore sostenibilità, efficienza esemplare e ancora più sicurezza e divertimento di guida.





Supercoppa e leadership nel mercato: successi all’insegna della tecnologia vincente 4xe

La tecnologia 4xe Plug-In Hybrid ha dunque accompagnato oggi le campionesse della Juventus sul gradino più alto del podio, e continuerà a farlo nel loro avvincente viaggio in Europa e nelle sfide domestiche.

Nel mondo dell’automobile la sfida più attuale è rappresentata dalla transizione energetica: per Jeep l’impegno ulteriore è mantenere la proverbiale capability off road nel rispetto dell’ambiente. Per questo scende in campo la tecnologia 4xe, il nuovo 4x4 del marchio Jeep che identifica l’evoluzione del concetto di capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile con “emissioni zero” quando si guida in modalità elettrica insieme alla sicurezza all-terrain della trazione eAWD, sia l’icona Wrangler 4xe, l’esemplare Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato mai introdotto in Europa.

Nel 2021, il mercato italiano ha premiato la tecnologia 4xe: il marchio Jeep può infatti vantare la leadership del mercato “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, con una quota dell’11,2% tra tutti i modelli LEV. Non solo: il brand ha raggiunto in Italia una quota complessiva del 4,4%, in aumento rispetto al 2020, ed è stato leader del mercato UV nel secondo semestre dell’anno.