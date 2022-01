Frediani (M4O): "Approvato ordine del giorno per dotare le scuole di dispositivi di aerazione nelle aule"

Grazie ad un ordine del giorno a prima firma Francesca Frediani la Giunta Regionale piemontese si attiverà col Governo per dotare le aule degli istituti scolastici di dispositivi aerazione e purificazione dell’aria.

"Il ritorno in presenza nelle aule scolastiche ed universitarie e nei luoghi di lavoro pubblici sta avvenendo fra mille difficoltà. L'aumento esponenziale dei contagi nelle scuole piemontesi sta mettendo sotto scacco l’intero sistema, per questa ragione occorre investire risorse tanto nella prevenzione quanto nel monitoraggio dell’impatto della pandemia sulla vita degli studenti", dichiara Francesca Frediani, Consigliere Regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte.

"Gli alti livelli di concentrazione di CO2 nei luoghi chiusi costituiscono come noto una delle cause della trasmissione del virus e sono rilevabili attraverso uno strumento ad hoc che, se presente in ogni aula, consentirebbe di monitorare la qualità dell’aria e la necessità di aerazione".

"Verificheremo che l’impegno preso dalla Giunta Cirio venga mantenuto perché, come abbiamo già ribadito, quando si tratta di salute, non è accettabile fermarsi agli slogan e alle affermazioni di principio", conclude Frediani.