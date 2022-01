Poliambulatorio via Gorizia, Valle (Pd): "Non si devono dimenticare prevenzione e cura delle altre patologie"

“Nell’ottobre 2020 avevo già sollevato il problema della riapertura del Poliambulatorio di via Gorizia, sottolineando il fatto che si tratta di un presidio di fondamentale importanza per Torino, in particolare perché si trova in uno dei contesti cittadini caratterizzato da una popolazione anziana che, difficilmente, sarebbe nelle condizioni di raggiungere altri presidii territoriali decentrati. L’Assessore Icardi mi aveva rassicurato, affermando, in risposta alla mia interrogazione a risposta immediata, che sarebbe stato possibile riavviare, progressivamente, l’attività polispecialistica” dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.

“Purtroppo il problema si è ripresentato – prosegue Valle – dato che la Direzione di Distretto ha annunciato a partire dal 3 gennaio 2022 la chiusura del Poliambulatorio di via Gorizia per l’attività medica specialistica, il punto prelievi e l’ambulatorio infermieristico, senza alcuna motivazione valida. Scopo della mia interrogazione è, quindi, fare chiarezza sui tempi di riapertura dei servizi”.

“L’Assessore alla Sanità ha spiegato che le ultime disposizioni del Dirmei hanno disposto la riprogrammazione di visite e interventi e ha precisato che in via Gorizia sono stati aperti un hotspot per tamponi molecolari ed è stata implementata l’attività dell’hub vaccinale con spazio vaccinazioni destinato soltanto ai bambini. Ha, inoltre, affermato che, appena possibile, verrà riaperto il Poliambulatorio. Sicuramente è utile, in questo momento di picco della nuova ondata del Covid, prevedere hotspot per tamponi e potenziare gli hub vaccinali. Tuttavia credo che sia fondamentale continuare a garantire anche tutti gli altri servizi che possano prevenire e curare altre gravi patologie che non devono essere ignorate. Auspico, quindi, una riapertura di tutti i servizi in tempi brevi e continuerò a monitorare la situazione” conclude Valle.