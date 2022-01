Riforma della Legge elettorale per il Consiglio regionale, aperte le consultazioni online

Sono aperte fino al 5 febbraio le consultazioni on-line sulle tre proposte di riforma della legge elettorale del Consiglio regionale presentate in Commissione Autonomia e affari istituzionali.

Si tratta delle proposte di legge “Norme in materia di elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale”, presentata dal consigliere Michele Mosca (Lega) e sottoscritta dal gruppo Lega; “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta”, presentata dal consigliere Domenico Rossi (Pd); “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del o della presidente della Giunta”, presentata dai consiglieri Marco Grimaldi (Luv, primo firmatario) e Mauro Salizzoni (Pd).

Parallelamente alle consultazioni, un gruppo di lavoro all’interno della Commissione Autonomia e affari istituzionali esaminerà i testi nel dettaglio per poter poi cominciare il percorso ordinario, anche alla luce di quanto emerso dalla consultazioni.

Dal 7 febbraio – inoltre – verranno auditi i rappresentanti dei Comuni che hanno depositato all’attenzione della Commissione il testo della cosiddetta "proposta Uncem".