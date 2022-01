Val di Susa, cambiano le "regole" del servizio idrico: tutto passa nelle mani di Smat

È operativa la nuova organizzazione del servizio idrico in Valle di Susa , definita a seguito dell’accordo per la razionalizzazione del servizio, siglato dal presidente di Smat , Paolo Romano , e dall’amministratore delegato di Acea Pinerolese , Francesco Carcioffo .

La riorganizzazione, illustrata ai sindaci dell’Alta Valle lo scorso 23 settembre a Bardonecchia, segna il superamento della gestione degli acquedotti montani, finora in capo in parte a SMAT ed in parte ad Acea Pinerolese, e della quale da quest’anno si occuperà SMAT, anche attraverso il Grande Acquedotto di Valle.