Le fiabe del Teatro Ragazzi di Torino prime in Italia per download

Il Teatro Ragazzi e Giovani di Torino supera i confini fisici delle mura e raggiunge migliaia di ragazzi direttamente a casa con le fiabe. Complice la pandemia, la Fondazione di corso Galileo Ferraris ha deciso di fare e lanciare dei podcast dove gli attori di teatro leggono i classici della narrativa infantile o mettono in scena i classici da palcoscenico. Ed il successo nella fascia tra i 2 e gli 11 anni, come ha spiegato questa mattina in Commissione Cultura il Direttore Artistico Emiliano Bronzino, è stato grandissimo.

Primi in Italia su I-Tunes

“Nella sezione dedicata alle famiglie – ha detto - siamo primi a livello nazionale su I-Tunes e nei primi quindici su Spotify: abbiamo superato i 60 mila download. Ogni due mesi circa decidiamo un tema e da lì costruiamo un prodotto, coinvolgendo anche altri enti che se ne occupano: oltre al racconto offriamo anche spunti di riflessione”. I contenuti si possono ascoltare gratuitamente anche sul sito della Fondazione.

Nel 2022 tra i 160 e 180 spettacoli

E per il 2022 il Teatro Ragazzi ha già pronto il palinsesto. “Contiamo di fare – ha spiegato tra i 160 e i 180 spettacoli nella nostra sede con 50 compagnie: abbiamo cinque nuove produzioni ed attiveremo la quarta sala. Prevediamo di toccare 12 regioni con le nostre tournée”.