"Non mollare Gigi": il flashmob partito da Mirafiori arriva in tutta Italia

In foto, il flashmob a Mirafiori

"L'Amour Toujours" suonato a tutto volume per farsi sentire e sostenere Gigi d'Agostino dai social al Villaggio di Mirafiori dove il dj torinese è cresciuto.

Sulla rete e in città, con il pianoforte o con il violino, in gruppo o da soli. I fan di tutta Italia hanno aderito in forze al flashmob organizzato questo pomeriggio con l'hashtag #gigitoujours.

"Forza Maestro", "Non mollare Gigi", "Dai Capitano", sono alcune delle frasi di affetto e vicinanza che hanno accompagnato video, remix e piccoli concerti.

Concerti quello che si è tenuto proprio a Mirafiori. Luci dei telefoni accesi, una consolle e un "altro capitano" ai piatti: e dai palazzi alla strada, tutti a cantare una hit che ha fatto ballare generazioni di giovani.

Partita da Torino alle 18, l'iniziativa si è estesa a tutto lo stivale, trasmesso dalle radio locali e arrivando a essere rilanciata anche da Radio Deejay durante il programma di Alessandro Cattelan.

Gigi d'Agostino, il dj che è arrivato al successo partendo dalla discoteca l'Ultimo Impero di Airasca, oggi è afflitto da un grave male che a gennaio 2022 lo ha costretto a camminare con il deambulatore. L'artista non ha voluto rivelare di che malattia si tratta, ma da diverso tempo combatte la sua battaglia.