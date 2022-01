Giornata della Memoria: due spettacoli del Teatro Stabile di Torino

Dal 25 al Teatro Stabile di Torino ospita due spettacoli dalla forte vocazione storica: " Piazza degli eroi" di Thomas Bernhard, per la regia di Roberto Andò, in programma al Teatro Carignano, e " Radio clandestina" di Ascanio Celestini, in scena al Teatro Gobetti. Il primo, interpretato tra gli altri da Renato Carpentieri e Imma Villa, anche se ambientato a Vienna nel 1988, parla alle ombre più spesse del nostro presente e si configura come un atto di denuncia contro ogni odio raziale e discriminatorio. Il secondo è lo storico monologo di Ascanio Celestini che racconta l’eccidio delle Fosse Ardeatine che avvenne nel marzo del 1944, segnando il momento più tragico dell’occupazione nazista di Roma.



In occasione della Giornata della Memoria , che ricorre ogni anno il 27 gennaio, lo Stabile invita gli spettatori a celebrare a teatro questa ricorrenza e propone dei biglietti a tariffa agevolata per tutta la settimana