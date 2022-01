Rinviata la maratona "Mozart Nacht und Tag" al Teatro Baretti

Il consiglio direttivo del Teatro Baretti ha deciso di rinviare la maratona Mozart Nacht und Tag nella primavera 2022.



"Il principale motivo di questa decisione - scrivono dal direttivo - è l'incertezza causata dall'andamento della pandemia, incertezza che ha comprensibilmente spinto alcuni storici partner del Baretti a non concedere l'utilizzo di spazi perché attualmente non è semplice gestire un evento in spazi di diversa natura in sicurezza senza generare assembramenti".



"Stiamo lavorando per definire le nuove date al fine di non perdere una ricorrenza cosi importante per il nostro pubblico e per la musica".