Mozart alla Basilica di San Maurizio a Pinerolo con il Lions Club

La nuova orchestra da camera del Pinerolese, affiancata da cori, torna a esibirsi in città in un concerto diretto da Mario R. Cappellin e promosso da Lions Club Pinerolo Acaja.

Lo scorso anno, grazie alla collaborazione tra il maestro Giuseppe Maggi e il professor Cappellin, nasceva l’Orchestra da Camera Armonie d’Acaja, il progetto finanziato dalla Cappellin Foundation ha riscosso un buon successo e l’Orchestra torna a esibirsi.

“Quest’anno, per portare allegria e spensieratezza, abbiamo scelto un programma tutto all’insegna di Mozart – racconta Cappellin –. Un repertorio adatto ad essere eseguito in una chiesa ma con un carattere brillante e gioioso”.

Il concerto infatti vedrà l’esecuzione della celebre Messa dell’Incoronazione K317 e la sinfonia in Re maggiore K202, accompagnati dalle voci del Coro Femminile Ensemble Vocale Arcadia, il Coro Mozart di Ivrea e la Corale Santa Rita di Torino.

L’Orchestra Armonie d’Acaja, composta da studenti di musica a livello avanzato, rispetto all’anno precedente è raddoppiata, la selezione degli allievi è curata dall'associazione Musicainsieme di Maggi.

“Per noi questo risultato è un segno della buona riuscita del progetto, che nasce dalla volontà di offrire ai giovani musicisti l'opportunità di fare un’esperienza pratica in un’orchestra a livello professionale” spiega Cappellin, che specifica come, i soldi della vendita del biglietto, interamente devoluti al progetto, saranno utili per intensificare le lezioni con i maestri di conservatorio e aumentare la grandezza dell’orchestra.

La serata, che si terrà domani, mercoledì 14 maggio, alla Basilica di San Maurizio, alle 21, non sarà solo un’occasione per ascoltare un buon repertorio di musica classica ma sarà anche un momento per sostenere giovani talenti, parte di una nuova generazione di musicisti.

La prenotazione è obbligatoria ed il costo del biglietto è di 15 euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito Cappellin Foundation o chiamare al numero 0121 099100.