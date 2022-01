Anagrafi, a Torino la missione "recupero" punta su assunzioni, orari più ampi e aperture al sabato

Anagrafi Centrali, Corsica, Racconigi e Stradella aperte straordinariamente anche il sabato dal 4 febbraio grazie ad una super task force, ampliamento degli orari di apertura e rinnovo del sistema informatico. Sono queste mosse che l'Amministrazione vuole mettere in campo per recuperare i ritardi nelle anagrafi.

30 mila carte di identità elettroniche arretrate

Al momento ci sono 30 mila carte di identità elettroniche arretrate, con una produzione annua che nel 2021 è stata pari a 116.110 documenti. Il piano operativo, predisposto da Palazzo civico per far fronte a questa emergenza, si basa su una serie di azioni da attuare per fasi progressive.

Tresso: "Task force con 160 persone"

"Sabato 4 febbraio - spiega l'assessore Francesco Tresso - prende il via l'attività di una task force operativa, utilizzando complessivamente più di 160 risorse, sia interne che esterne all’Area Servizi Civici, che si alterneranno in aperture straordinarie su 4 sedi anagrafiche (oltre a Centrale, anche Corsica, Racconigi e Stradella). Questa misura consentirà di ridurre notevolmente gli arretrati non solo di CIE, ma anche di pratiche relative a immigrazioni, cambi di indirizzo, atti di morte e di nascita".

"Nuove assunzioni"

"Parallelamente - aggiunge l'esponente di giunta - si sta lavorando all'assunzione di nuove risorse, attivando una procedura selettiva per istruttore amministrativo relativa al concorso bandito più di 2 anni fa. Purtroppo, le numerose domande pervenute (circa 14.500) richiedono condizioni generali stabili dal punto di vista pandemico per poter convocare in presenza i candidati. Auspicando una prossima flessione dell’ondata di contagi, saremo in grado di rafforzare la struttura, diminuita di circa il 30% nel giro di 2 anni, entro il primo semestre di quest’anno".

Esteso orario apertura uffici