Città metropolitana, Cambursano: "Decliniamo lo sviluppo economico per far ripartire i territori"

Declinare lo sviluppo economico attraverso le risorse del PNRR per far ripartire tutti i territori della Città Metropolitana: questo il progetto di lavoro della Sindaca di Strambino, Sonia Cambursano, Consigliera metropolitana delegata dal Sindaco Stefano Lo Russo a seguire temi di primo piano come sviluppo economico, attività produttive, turismo e pianificazione strategica.

"Voglio dare voce alle esigenze delle comunità più lontane dal capoluogo - commenta Sonia Cambursano – Occorre rassicurare gli amministratori locali sul ruolo che la Città Metropolitana può giocare per spostare l'asse dell'attenzione dal capoluogo alle realtà territoriali di montagna, di collina, di pianura che sentono Torino ancora troppo distante. La Città Metropolitana di Torino interpreta il turismo come occasione di sviluppo economico e su questo aspetto voglio portare risultati, perché i progetti inseriti nel Piano Strategico Metropolitano sono molteplici e riguardano tutte le realtà territoriali, che hanno bisogno di sentire fortemente l'attenzione dell'Ente di area vasta. Lo sviluppo del sistema economico produttivo passa dal commercio e dall'artigianato, da politiche che favoriscano la creazione di nuove attività imprenditoriali, soprattutto da parte delle giovani generazioni. Occorre far conoscere sui territori le opportunità offerte dal servizio MIP-Mettersi In Proprio per promuovere e supportare le iniziative di autoimprenditorialità".

“In materia di turismo, di promozione del territorio e delle sue peculiarità naturalistiche, culturali ed enogastronomiche, - prosegue la Consigliera Cambursano - il nostro Ente può e deve operare per sostenere e mettere in rete, grazie ai fondi PNRR ma non solo, una serie di attori, esperienze e infrastrutture significative, come la Strada Reale dei vini torinesi, le Strade di Colori e Sapori del Chierese e del Carmagnolese, la Strada delle Mele di Cavour e del Pinerolese, il Distretto del Cibo del Chierese e del Carmagnolese e gli altri Distretti che nasceranno nei prossimi anni”.

"Il Canavese è ad esempio un territorio in cui può nascere un Distretto del cibo, così come la Bassa Valle di Susa e la Val Sangone: sto già lavorando in tal senso" conclude la Consigliera Cambursano.