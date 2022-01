Italia Viva Torino: "Sul Centro per l’Intelligenza Artificiale velocizzare le nomine"

“Ricerca, lavoro e centralità: l’intelligenza artificiale è una delle

più grandi sfide tecnologiche del nostro tempo e un’occasione che Torino non può perdere” dichiara Davide Neku, coordinatore cittadino di Italia Viva Torino assieme e Vittoria Nallo, che aggiunge: “A distanza di cento anni dal termine dei lavori del Lingotto, simbolo dell’industria per l’intero Paese, il Comune promuova l’istituzione a Torino della sede del Centro Nazionale per l’intelligenza artificiale”.

I due coordinatori cittadini concludono: “il Centro permetterà di rigenerare la vocazione industriale di Torino all’insegna dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità sociale”.