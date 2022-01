Amici "ubriachi" tentano il furto all'Ipercoop di via Livorno: calci e pugni al vigilantes

Hanno trascorso in carcere gli ultimi mesi, a seguito di un arresto per furto aggravato avvenuto lo scorso maggio. I due, di nazionalità bielorussa, 42 e 37 anni, con numerosissimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, si sono resi protagonisti lo scorso sabato pomeriggio dell’ennesimo episodio delittuoso.

Entrati all’interno dell’Ipercoop di via Livorno, hanno infatti dapprima bevuto insieme alcune sostanze alcoliche, le cui confezioni, vuote, lasciavano nascoste dietro ad alcuni altri articoli. Successivamente, uno dei due metteva all’interno dello zainetto dell’amico diverse forme di parmigiano, per un importo di quasi 200 €, dopodichè si dividevano per tentare meglio il colpo.