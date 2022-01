Pedone accoltella autista furgone che non si ferma sulle strisce: grave 25enne

I fatti si sono verificati in corso Trapani, in prossimità delle strisce pedonali

Un 47enne italiano è stato arrestato dai carabinieri dopo avere accoltellato al petto l’autista di un furgone, che non si è fermato sulle strisce per farlo passare. L’episodio è avvenuto stamattina all’altezza del civico 9 di corso Trapani.



L’aggressore è stato bloccato poco distante dai militari, che hanno sequestrato il coltello a serramanico. Il 25enne, un cittadino ucraino, è stato soccorso sul posto da due sottotenenti della Scuola d’applicazione dell’Esercito e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Maria Vittoria, dove i chirurghi lo hanno operato d’urgenza per una lesione al pericardio.