Dove il dolore diventa serenità: l'hospice di Lanzo celebra i suoi 25 anni di attività e servizio [FOTO]

Venticinque anni al servizio della collettività, in un momento della vita in cui tutto sembra in salita e dove spesso il dolore cede il passo allo sconforto e alla disperazione. Presso l'hospice di Lanzo Torinese, invece, grazie all'attività di medici, infermieri e operatori, il sorriso e la cura portano serenità anche quando tutto sembra buio e definitivo. Un ruolo svolto nell'ex ospedale del Comune del Canavese, nell'ambito dei servizi della AslTo4.



Dalle 8,30 alle 16,30

Per celebrare un traguardo così significativo, nella giornata del 18 ottobre (dalle 8,30 alle 16,30) si terrà presso il salone polifunzionale della struttura di piazza Rolle una giornata di confronto e riflessione proprio sul ruolo e sul futuro dell'hospice.



"Prepariamoci al futuro" è il titolo scelto per l'appuntamento, che vedrà susseguirsi tantissimi relatori. "Vogliamo riflettere sull'importanza del modello bio-psico-sociale nella pianificazione e nell'erogazione di cure palliative di qualità nei vari setting assistenziali: ambulatorio, domicilio e hospice", dicono i responsabili dell'iniziativa.



Cura dei pazienti (e delle loro famiglie)

"Attraverso relazioni ed esperienze si affronteranno i temi più sensibili e attuali della complessità rappresentata della presa in caraico del malato e della sua famiglia".



Perché molto spesso è così: più del paziente, è chi gli sta intorno che ha bisogno di accoglienza, attenzione e sostegno. E da quello che è un ex ospedale arrampicato sulla montagna delle valli di Lanzo, a dominare il panorama, accogliere e sostenere chi soffre è la missione quotidiana. Anche solo con un sorriso, una bevanda calda o una parola di conforto mentre una poltrona viene trasformata in un letto in cui trascorrere la notte, accanto al proprio caro.