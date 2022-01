Mostra Steve McCurry: oltre 40 laboratori gratuiti rivolti a famiglia e bambini

Forte dei numeri registrati dalla mostra di Steve McCurry “ANIMALS”, Next Exhibition punta ad ampliare ulteriormente il proprio pubblico, offrendo degli approfondimenti totalmente gratuiti ai visitatori dell’esposizione.

In tutti i fine settimana di febbraio e marzo sarà possibile assistere ad un fitto calendario di laboratori, workshop e approfondimenti didattici - in collaborazione con E.N.P.A, Ente Nazionale Protezione Animale.

Un nuovo contenitore di iniziative - rivolto in particolare ai più piccoli e alle famiglie - per sensibilizzare sul tema dei diritti degli animali e della tutela dell’ambiente.

Più di 40 incontri, inseriti nel più ampio programma multidisciplinare del “Festival Animali”, dedicati al rapporto uomo-animale per riflettere sul legame multidimensionale che unisce l’uomo al resto degli esseri viventi e all’ambiente.

Proiezioni, spettacoli dal vivo, installazioni di arti visive in un’area dedicata, la sala didattica all’interno del percorso museale.

La mostra di McCurry, che terminerà il primo maggio del 2022, verrà presto affiancata nel complesso della Palazzina di Caccia di Stupinigi dalla mostra “Frida Kahlo Through the Lens of Nickolas Muray”, dal 5 marzo nella Citroniera di Ponente.