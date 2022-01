Baby gang, Lo Russo: “Pronte azioni per affrontare problema”

“L’elemento del disagio giovanile é allarmante, siamo inpegnati in prima linea nel controllo del territorio ma vogliamo anche guardare ai giovani con elementi positivo, per questo la prossima settimana annunceremo delle azioni mirate nell’ambito delle rigenerazione urbana”.



Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine dell’evento di avvicinamento all’Eurovision, a proposito del fenomeno delle baby gang. Il primo cittadino ha quindi affrontato il problema della “mala movida”, di nuovo in primo piano dopo le recenti lamentele dei residenti del quartiere Vanchiglia. “Ho chiesto al prefetto di convocare un tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico incentrato proprio sulla questione movida. La situazione é critica, ne siamo coscienti, per questo la settimana prossima discuteremo sulle misure che siamo in grado di mettere in campo per garantire, da un lato, il diritto al divertimento e,dall’altro, il diritto dei residenti di potere dormire”.