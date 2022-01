Coronavirus, Cirio: "Semplificare le norme che riguardano la scuola"

"Tra le priorità che sottoponiamo al Governo c'è la necessità di rivedere le norme per la gestione a scuola dei casi di Covid". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine della riunione a Roma con i governatori di tutte le Regioni italiane.

"Applicare alle elementari le stesse regole di medio e superiori"

"Bisogna semplificare, perché per le famiglie e il nostro sistema sanitario è molto difficile affrontare la complessità delle regole imposte a livello nazionale - aggiunge Cirio - Chiediamo anche che ai bambini vaccinati alle elementari vengano applicate le stesse regole per continuare a seguire in presenza che ci sono per le medie e le superiori".

"Sui congedi parentali serve poi un intervento a sostegno dei genitori bloccati a casa per restare al fianco dei propri bambini", ha concluso il governatore del Piemonte.