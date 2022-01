Carnevale di Rivoli, la pandemia costringe a sospendere la sfilata dei carri

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Rivoli informano che la sfilata storica dei carri allegorici della “68° edizione del Carnevale di Rivoli” sarà momentaneamente sospesa a causa della persistente condizione della pandemia e delle restrizioni della normativa vigente a tutela della salute pubblica, cosi come sta avvenendo in diverse città della provincia di Torino e non.

Il Vicesindaco Laura Adduce e la Presidente della Pro Loco Rivoli Rosa Donvito affermano: “Stiamo lavorando per un nuovo progetto ambizioso che possa regalare momenti di gioia e spensieratezza per i grandi e i piccini – il Carnevale in piazza – con tante attrazioni e novità. Speriamo che la situazione possa migliorare nei prossimi mesi per poterlo realizzare. Vi aspettiamo alla Cena medievale, all’investitura del Conte Verde e alla consegna delle chiavi della Città”.