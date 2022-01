Giornata della Memoria: Edith Bruck presenta il libro "il pane perduto" alla Biblioteca Ginzburg

La circoscrizione 8 celebra la Giornata della Memoria con due iniziative alla biblioteca civica Natalia Ginzburg.

Lunedì 31 gennaio alle ore 18 in collegamento video Edith Bruck presenterà il suo romanzo "Il pane perduto", libro vincitore del Premio Strega Giovani 2021 e del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci 2021.

Sempre alla Ginzburg, sarà inaugurato lo scaffale dedicato a Nicola

Grosa, creato in collaborazione con la Sezione dell'ANPI Nicola Grosa. A presentarlo sarà Federica Tammarazio, in rappresentanza dell'Anpi.



Parteciperà Dario Disegni, Presidente della Comunità Ebraica. Letture a cura di Elisa Occhini di Municipale Teatro in collaborazione con Cooperativa Letteraria.