Torino Wine Week presenta "Heroes", quando il vino è molto di più

Torino Wine Week cresce, si diversifica e diventa il soggetto narrante che racconta, esplora e scommette sul vino, in tutte le sue sfaccettature. Non solo la settimana di Festival quindi, fra degustazioni, cene e masterclass che culminano nel Salone del Vino, ma anche tanti nuovi eventi di approfondimento durante l’anno.

Nasce così HEROES , il primo palinsesto di eventi nato in collaborazione con l’hub culturale OFF TOPIC. Un appuntamento mensile, dedicato al racconto e all’esplorazione degli atti eroici che si celano dietro a un buon bicchiere di vino.

Il format HEROES prevede in occasione di ogni incontro in programma da Off Topic due momenti distinti, che seguono uno stesso fil rouge. Dalle 19 alle 21 un’occasione di incontro insieme ai produttori con degustazione di alcune etichette e, a partire dalle 21, anche una cena, declinata sui prodotti d’eccellenza del territorio di provenienza, accompagnata da ulteriori etichette, differenti da quelle presenti in degustazione.