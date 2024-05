I funghi al posto della plastica in elettronica: è torinese la vincitrice di Ecodesign the future

Un fungo (o meglio, una parte del suo apparato vegetativo) per sostituire la plastica che si trova all'interno delle apparecchiature elettroniche e che finisce per essere facilmente usurabile, per esempio le cuffie audio senza filo. Si chiama " MyNd - Mycelium Sound " il progetto che ha permesso a Annalisa Abdel Azim , 35 anni di Torino, di vincere la terza edizione del premio Ecodesign the future.

“Abbiamo pensato di lavorare su un prodotto che spesso viene gettato via quando non più funzionante come le cuffie over ear. Per questo, abbiamo scelto il micelio per dargli una seconda vita, un elemento “vivo”, le cui radici possono espandersi anche per diversi chilometri, proprio a significare il legame con la terra, che èla forma più pura di economia circolare – racconta Annalisa -. La scelta di questo materiale organico è dovuta anche alle sue proprietà altamente isolanti, ignifughe, idrorepellenti e compostabili”.