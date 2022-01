Nichelino offre dieci posti di lavoro a tempo determinato con il progetto “Decoro urbano, responsabilità collettiva”

La Città di Nichelino, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Moncalieri, pubblica l’avviso per l’assegnazione di 10 posizioni a tempo determinato (durata 6 mesi) da impiegare in attività di valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico comunale, di cui 3 rivolti a disoccupati/inoccupati, residenti nel comune di Nichelino, privi di impiego e in carico ai Servizi Sociali e 7 rivolti a disoccupati/inoccupati da almeno 12 mesi che abbiano compiuto il 30° anno di età, residenti nel comune di Nichelino e privi di impiego.

"DDa 12 a 25 ore settimanali

L’impegno settimanale, definito dal soggetto attuatore, può variare da 12 a 25 ore in base al programma di lavoro, alle mansioni assegnate, alle attività previste, all’abilità e disponibilità dei lavoratori selezionati.

Il progetto, denominato “Decoro urbano, responsabilità collettiva”, attuato dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre Handicap ed Emarginazione s.c. onlus, e appartenente ai Progetti di Pubblica Utilità (PPU) finanziati con i fondi del POR FSE 2014-2020 dalla Regione Piemonte, ha come obiettivo il mantenimento del decoro cittadino al fine di sviluppare la responsabilità collettiva sulle tematiche del rispetto ambientale comune.

- "Opportunità vera per le persone del territorio"

"Con questo progetto – dichiara il sindaco Giampiero Tolardo - vogliamo fortemente rimarcare l’attenzione che ha l’Amministrazione nei confronti delle tematiche del lavoro, a garanzia e tutela delle fasce fragili della popolazione".





“Decoro Urbano, responsabilità collettiva – aggiunge l’assessore al Lavoro Fiodor Verzola – rappresenta un’opportunità non soltanto di fornire risposte, seppur temporanee, da un punto di vista lavorativo a chi si trova in una situazione di instabilità e precarietà, ma anche di trovare soluzioni inerenti alle piccole e medie problematiche di gestione dell’igiene urbana che, come già dimostrato nella precedente progettazione, hanno restituito decorosamente alla cittadinanza spazi di fruibilità che erano stati dimenticati".

- Termini e modalità di presentazione domande



È possibile presentare le candidature collegandosi alla pagina dedicata del sito di Agenzia Piemonte Lavoro (www.agenziapiemontelavoro.it) o tramite QR Code, dalle ore 8 del 31 gennaio alle 8 dell’11 febbraio 2022. Sullo stesso sito saranno successivamente consultabili la graduatoria provvisoria e definitiva.